© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré une baisse du nombre des Marocains naturalisés au cours des deux dernières années, ceux-ci restent en tête des ressortissants étrangers ayant obtenu la nationalité espagnole en 2018.

Le nombre des immigrés marocains naturalisés en Espagne a diminué par rapport aux deux dernières années. Pourtant, l’Espagne a toujours besoin de naturaliser un grand nombre d’étrangers, au vu d’un vieillissement de la population menaçant la pérennité des caisses de retraite. Mais ce recul ne signifie nullement que les autorités espagnoles ont abandonné leur stratégie des 13 dernières années, basée essentiellement sur la naturalisation des Marocains, dont le nombre a atteint 238.000 personnes. Il semblerait que ce recul est dû à l’afflux d’un grand nombre d’immigrés en provenance de l’Amérique latine, où certains pays sont tiraillés par des crises sociopolitiques.



Cependant un rapport de l’office de recensement espagnol indique que les Marocains continuent à occuper la première place des immigrés ayant obtenu la nationalité espagnole avec 15.398 naturalisations sur les 20.478 concernant les ressortissants africains. Le même document dément l’allégation selon laquelle la raison essentielle de la délivrance de la nationalité espagnole aux Marocains réside dans le fait qu’ils sont nés sur le sol du voisin ibérique. Le rapport évoque plutôt le profil de Marocains qui répondent aux conditions de candidature à la naturalisation en réussissant à l’examen dans plusieurs domaines, notamment la langue, la culture et la politique.



Le quotidien Akhbar Al Yaoum rapporte, dans son édition du lundi 9 décembre, que la quasi majorité des naturalisés marocains sont nés dans le royaume (15.367 sur 15.398). Il faut toutefois préciser qu’exception faite des Marocains, le phénomène de la naturalisation des Africains, Arabes et musulmans demeure très faible en Espagne. Et pour cause: près de 750.000 immigrés réguliers nationaux résident en Espagne et 250.000 de nos compatriotes s’y installent de manière illégale.

En 2017, les autorités ont accordé la nationalité espagnole à 17.082 Marocains, soit 25,7% de l’ensemble des étrangers naturalisés dans ce pays. Ils étaient suivis par les Equatoriens (7.307), les Boliviens (6.124) et les Colombiens (5.647). Selon les chiffres recoupés par Akhbar Al Al Yaoum ces dernières années, l’Espagne avait naturalisé à peine 1.928 Marocains en 2000. Ce chiffre est passé à 28.505 en 2016 et est redescendu à 15.398 en 2018, avec un record de naturalisation qui a atteint 45.754 Marocains en 2013.