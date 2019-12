© Copyright : DR

Les violences économiques et sexuelles à l'égard des femmes ont augmenté. C'est ce que rapportent les statistiques d'une enquête nationale menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les détails.

Selon les conclusions de la dernière enquête nationale sur les violences à l'égard des femmes du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les violences économiques et sexuelles ont augmenté respectivement de près de 7 points, passant de 8% à 15% et de 5 points passant de 9% à 14%.

Par ailleurs, cette enquête, réalisée entre février et juillet 2019, sur un échantillon de 12.000 filles et femmes et 3.000 garçons et hommes âgés de 15 à 74 ans, dévoile de manière plus globale que les violences à l'égard des femmes sont en baisse, principalement en milieu urbain.

Parmi 13,4 millions de Marocaines âgées entre 15 et 74 ans, plus de 7,6 millions d'entre elles ont subi au moins un acte de violence, tous contextes et toutes formes confondus durant les douze mois précédant l’enquête. C’est plus d’une femme sur deux (57%), soit 58% en milieu urbain (5,1 millions de femmes) et 55% en zone rurale (2,5 millions de femmes).

Les violences psychologique et physique ont par ailleurs respectivement baissé de près de 9 points, passant de 58% à 49%, et de 2 points, passant de 15% à 13%.