© Copyright : DR

Kiosque360. Le dossier des faux certificats médico-légaux est entre les mains du ministre de la Santé. Des citoyens, qui estiment avoir été jugés pour coups et blessures sur la base de certificats de complaisance, se sont mobilisés pour mettre à nu ce trafic.

Le dossier des certificats médicaux de complaisance, délivrés pour être présentés dans le cadre de procédures judiciaires, a atterri sur le bureau du ministre de la Santé, rapporte Al Massae dans son édition de ce jeudi 8 mars.

En effet, indique la publication, plusieurs victimes ont porté plainte devant le ministère au sujet de faux certificats médico-légaux délivrés par un hôpital public de Casablanca. Des sources bien informées soulignent que cette affaire pourrait prendre une dimension nationale. Les victimes de ce trafic, de plus en plus nombreux, comptent créer une association pour mettre à nu ces pratiques illégales qui ont contribué à envoyer derrière les barreaux plusieurs innocents accusés injustement de coups et blessures.

Al Massae affirme que l’une des victimes a requis l’ouverture d’une enquête sur un médecin qui assurait la permanence à l’hôpital Moulay Youssef, le jour où a été délivré le certificat qui l’a accablée. Le quotidien ajoute que la direction de l’hôpital a gardé le silence à propos de cette affaire.

La direction provinciale devrait se prononcer sur le sujet, à la lumière d’une enquête administrative qui n’exclut pas l’enquête judiciaire menée par la police sur ordre du Parquet, pour identifier les protagonistes de ce trafic florissant.