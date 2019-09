© Copyright : DR

L'essayiste Asma Lamrabet a décidé de réagir aux informations publiées par des médias au sujet de son départ du Maroc. Si cette médecin, biologiste au CHU de Rabat, n'avait pas précisé les raisons de son départ dans son post initial sur Facebook, elle tient a apporter d'autres explications.

La majorité de la presse a cru la deviner, en déclarant que l'essayiste allait rejoindre son mari, Youssef El Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud.

L'information est vraie, Asma lamrabet ne la dément donc pas sur les réseaux sociaux, mais dans un nouveau post, ce vendredi 20 septembre, elle a apporte quelques précisions supplémentaires.

Asma Lamrabet, fonctionnaire du ministère de la Santé, aurait demandé sa mise à la retraite de façon anticipée, en tant que médecin exerçant en milieu hospitalier, pour rejoindre son époux.

Et si cette écrivaine n'a toujours pas voulu révéler, dans cette nouvelle sortie sur le réseau social, ni sa destination ni le motif de son départ du Maroc, c'est, a-t-elle écrit, tout simplement parce qu'elle a "toujours voulu préserver" sa vie privée et familiale, et aussi "par respect pour les responsabilités officielles de [son] époux".

"Ce départ est donc volontaire, il me permettra, en tout cas je l'espère, d'avoir plus de temps pour mes écrits et mon travail mais aussi, et surtout, de découvrir ce magnifique pays qu'est l'Afrique du Sud... Avec ses gens, et sa richesse culturelle", souligne Asmaa Lamrabet.

L'écrivaine profite de cette sortie sur Facebook pour réitérer le fait que le Maroc, "dans son coeur", lui "manque déjà".