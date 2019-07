© Copyright : DR

De 1999 à 2019, le roi Mohammed VI a prononcé 187 discours durant ses 20 années de règne. La fondation Tizi, acronyme pour Tarik Ibnou Ziad Initiative, think tank initié en 2011, les a analysés et en a publié les résultats dans une étude textuelle. Compte-rendu.

La fondation Tizi vient de publier une étude textuelle, analysant en profondeur deux décennies de discours prononcés par le roi Mohammed VI.

Entre le 31 juillet 1999 et le 29 juillet 2019, le souverain a ainsi prononcé 187 discours.

A travers une analyse synthétique des textes compilés de ces discours, dans le but d'en identifier les mots les plus utilisés, cette étude textuelle a pour objectif de dégager les différents champs lexicaux relatifs aux différents chantiers de l'actuel règne et ainsi d'en relever les redondances, celles des mots les plus présents.

L'autre objectif poyursuivi dans le cadre de cette étude a été de dégager des tendances, à travers un découpage linéaire en 4 phases de 5 ans de règne, qui a permis de tracer l’évolution de l’utilisation d’une sélection d’une centaine de mots-clés, afin pouvoir ouvrir le champ aux interprétations.

La fondation Tizi annonce donc dans un communiqué que dans les mois à venir, des "TIZI Coffee" seront organisés par le think tank dans les régions, pour analyser ces résultats, et publier, d’ici à la fin de l’année, une analyse complète de ceux-ci.

Il s’agira de constater l’impact de ces discours royaux sur les orientations gouvernementales, l’action des agences gouvernementales et des politiques publiques qui en découlent.

Dans la rubrique politique intérieure, les champs lexicaux les plus utilisés sont ceux autour de la "jeunesse" à hauteur de 37% et le "développement" à hauteur de 26%.

Dans la section politique extérieure, le champ lexical de la "migration" a connu une croissance vertigineuse, de l'ordre de 2200 % entre 2014 et 2019, parmi les champs lexicaux les plus utilisés dans les discours du roi Mohammed VI durant ces 20 ans de règne.

Les pays les plus cités seront l'Algérie et la Tunisie avec une croissance de 100% et de 95%.

Concernant les huit valeurs les plus utilisés entre 1999 et 2019, les analystes de la fondation Tizi ont trouvé, par ordre décroissant, la "liberté", le "respect", l'"engagement" et la "responsabilité". La "transparence" a été la valeur la moins citée dans les discours royaux.

Pour les adjectifs les plus utilisés, les analystes ont trouvé les termes "humain", "social", "international", "politique" et "national".

Enfin, l'étude s'acheve sur les 10 substantifs les plus utilisés dans les discours royaux entre 1999 et 2019: "partenariat", "intégrité", "unité", "volonté" et "réforme".

Curieusement, le substantif le moins utilisé est "souveraineté".

Voici cette étude de la fondation Tizi dans son intégralité: