© Copyright : DR

A l’instar d’autres corps de métiers, les membres de la Protection civile qui veulent se marier doivent avoir l’aval de leur hiérarchie. Voici pourquoi.

Soumis, depuis 2017, aux règles de la discipline militaire, les membres, femmes et hommes, de la Protection civile ne pourront plus se marier sans l’autorisation de leur tutelle.

Un décret signé par Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et publié au Bulletin officiel du 21 mars, oblige désormais les sapeurs-pompiers, hommes et femmes, à remplir une demande écrite et l’adresser à leur hiérarchie.

Selon ce nouveau texte de loi, cette demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité du futur conjoint (ou future épouse), et de son casier judiciaire.

Comme pour d’autres corps sécuritaires ou de défense, la hiérarchie mène une enquête administrative pour les futurs époux (ou épouses) de leurs effectifs avant de donner, ou non, son autorisation.

Depuis 2017, le corps de la Protection civile est soumis aux règles de la discipline militaire avec ce que cela comporte comme obligations et devoirs.