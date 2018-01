© Copyright : DR

Kiosque360. Le verdict a été prononcé par la chambre criminelle du tribunal d’appel de Casablanca, dans la nuit de lundi à mardi, à l’encontre des quatre accusés dans l’affaire de l’assassinat, en mars dernier, de l’ancien député Abdellatif Merdas. Toute la presse de ce mercredi en fait sa Une.

Le dossier du crime qui a horrifié le Maroc tout entier et qui a coûté la vie au député RNI, Abdellatif Merdas, tué de plusieurs balles devant son domicile en mars dernier, n’a pas traîné longtemps dans les labyrinthes des procédures judiciaires. Le verdict prononcé dans la nuit de lundi à mardi, soit dix mois seulement après la survenue du crime, n’a pas surpris non plus.

Seule la femme de Merdas, Wafae B., condamnée à la perpétuité, ne s’attendait apparemment pas à une telle peine. Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 17 janvier, c’est avec des cris hystériques et des gestes frénétiques qu’elle a accueilli le prononcé de sa condamnation. A tel point que les agents de l’ordre ont été obligés de forcer un peu la dose pour l'arracher au box des accusés et la conduire vers sa geôle de Oukacha, où elle est bien partie pour passer le restant de sa vie. A moins qu’elle n’interjette appel et que le tribunal ne se montre plus clément envers celle qui était à la fois épouse (ou concubine) de la victime et maîtresse du meurtrier, Hicham Mouchtari.

Ce dernier a écopé, en tant qu’accusé principal, de la peine capitale, le tribunal ayant retenu contre lui, souligne le quotidien Assabah, l’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. Ce qui tombe sous le coup de l’Article 602 du Code procédure pénale qui prévoit l’exécution du meurtrier. Les deux proches de Hicham Mouchtari, à savoir son neveu (Hamza) qui conduisait la voiture du crime et la voyante qui a mis Mouchtari en relation avec l’épouse de Merdas, ont été condamnés respectivement à 30 et 20 ans de prison ferme.

Al Massae rapporte que, à part l'accusé principal, les trois autres condamnés ont catégoriquement nié avoir été mis au courant de la préparation du crime par Mouchtari, ex-conseiller de la commune de Sbata à Casablanca. Le neveu du criminel dit avoir commis une seule erreur, celle de n’avoir pas, immédiatement après le crime, averti la police plutôt que de tenter de fuir à l’étranger.

Pour sa part, Al Akhbar rapporte que les accusés se sont mutuellement rejeté la responsabilité du crime, particulièrement Mouchtari, son neveu et l’épouse de Merdas, ce qui a amené le Parquet à exiger la peine maximale à l’encontre de ces trois personnes. Les avocats de ces derniers ont désormais dix jours pour faire appel au verdict, d'autant que l’audience de lundi aurait vu la divulgation de nouveaux éléments par les accusés, selon une source citée par Al Akhbar.