En application des instructions royales, les FAR ont déployé deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne dans les provinces de Chichaoua et Tinghir.

En application des hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, les Forces armées royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne respectivement à la commune rurale de Lalla Aziza dans la province de Chichaoua et à la commune rurale de M’semrir dans la province de Tinghir.

Cette opération, qui s'inscrit en parallèle des autres actions ordonnées par le souverain, vise à renforcer l’aide et l’assistance apportées aux habitants de ces régions pour faire face à la chute importante des températures que connaissent plusieurs parties du royaume, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Les hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne pluridisciplinaires qui seront déployés dans ces deux communes sont dotés de moyens permettant de réaliser des prestations médicales dans plusieurs spécialités dont la pédiatrie, la gynécologie, la médecine interne, la chirurgie, la cardiologie, la traumatologie, la médecine ORL, l’ophtalmologie et la médecine dentaire ainsi que la médecine vétérinaire, précise le communiqué.

Les deux hôpitaux disposeront également chacun d’unités de radiologie et d’analyse en plus d’une pharmacie dotée de lots de médicaments variés, ajoute le communiqué.