Pensez à Tammie Jo et voyagez en paix.

L’avion est le moyen de transport le plus sûr– avec le pousse-pousse et la carriole qui nous emmenait, enfants, au moussem de Moulay Abdellah. Mais il arrive parfois, rarement, que l’un d’eux connaisse un pépin technique. Dans ce cas, foin des logiciels, c’est le sang-froid et la sagacité du pilote qui sont déterminants.

Un jour, l’essieu de la carriole se brisa net et nous nous retrouvâmes, mes frères, mes sœurs et moi, les quatre fers en l’air dans l'ornière qui longeait le chemin. Le blédard qui nous conduisait ne s’affola pas. Il descendit calmement du véhicule endommagé, se plaça au milieu de la route, arrêta d’un geste autoritaire une pigeout 403 qui passait par là et nous casa dedans, précis, autoritaire, sans un mot; puis claqua des doigts et l’antique tacot nous emporta vers le moussem. La classe, quoi.

Dans un autre ordre d’idée, mon collègue N. m’a raconté qu’il se trouvait naguère sur un vol de la Southwest Airlines, aux States, parce qu’il prenait part là-bas à un congrès de linguistes.

– Imagine ma frayeur, me dit-il, quand un moteur explosa en plein vol. Immédiatement, nous entendîmes la voix rassurante du pilote dans la cabine. L’avion allait faire un atterrissage d’urgence, il nous fallait attacher nos ceintures; mais not to worry, nous dit la voix, c’était une procédure bien balisée et qu’elle connaissait sur le bout des doigts.

– Elle?

– Mais oui, me dit N.; elle; parce que (il fit une pause pour créer un petit suspense)… c'était une femme!

– Et alors?

– Rien. Mais j’ai vu autour de moi quelques regards pas très rassurés. Dans ces cas-là, certains préfèreraient sans doute avoir Bruce Willis ou Indiana Jones dans le cockpit. Mais bon. Au bout d’une demi-heure qui nous parut durer des siècles, Tammie Jo Schults –car tel était son nom– posa l’oiseau au Philadelphia International Airport, sous les applaudissements du public– moi et mes compagnons d’infortune. Nous allâmes lui serrer la main dans le salon où nous nous remettions de nos émotions. On déposa même quelques bises sur les joues rosissantes de Tammie Jo, qui nous avait sauvé la vie par son aplomb et son professionnalisme. Bruce Willis pouvait aller se rhabiller.

N. et moi avalâmes une gorgée de caoua– nous étions à la cafétéria. Je lui dis alors:

– Ton histoire m’a rappelé ce que m’a un jour confié le commandant de bord d’une grande compagnie du Maghreb– restons flous, amis, pour ne fâcher personne… Cette compagnie est très fière d’avoir des pilotes de sexe féminin et en même temps, comme dirait l’autre, elle évite de communiquer leur nom avant le vol. Il semble que dans ces contrées, certains ne sont pas enchantés d’avoir une dame comme chiffour, surtout à trente mille pieds d’altitude.

N., révolté, pointa un doigt impérieux sur ma petite personne:

– Tu vas leur raconter mon aventure avec miss Schults!

Dont acte, amis lecteurs. Et si jamais un jour vous apercevez un chignon dans le cockpit, pensez à Tammie Jo et voyagez en paix, un sourire aux lèvres.