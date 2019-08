© Copyright : DR

Kiosque360. Quelques jours seulement après l'Aïd Al Adha, la ville de Tétouan et ses environs ont été envahis par les estivants. Cette forte affluence a engendré une forte hausse des prix. Explications.

Le Nord du royaume, et plus précisément la ville de Tétouan, est la destination préférée des estivants en ce mois d’août. Le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce lundi 19 août, nous apprend que les plages de Martil, Cabo Negro, Mdiq, Fnideq et Oued Laou ont été envahies par les Marocains désirant profiter de ce qui leur reste de vacances.

Le média ajoute que trois ou quatre jours après l'Aïd Al Adha, un grand nombre d’estivants ont afflué dans cette région du pays provoquant une hausse des prix sans précédent. Ainsi, le prix du loyer est passé de 350 dirhams avant la période de l’Aïd à 1.000 dirhams. Cette situation a poussé certaine familles à s'orienter vers la ville de Tétouan, préférant payer un loyer moins cher et faire la navette quotidienne vers les plages. D’autres ont préféré louer près des côtes, malgré la hausse des prix, mais ont dû raccourcir leur séjour pour rentrer dans leurs frais.



Cette affluence “record” a également causé des embouteillages monstres sur les routes qui mènent aux plages, surtout en fin de journée.