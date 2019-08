Le Maroc est devenu un souk mondial des restes de dinosaures

© Copyright : DR

Kiosque360. Le trafic des fossiles archéologiques attire de plus en plus d’Américains et d’Européens dans le sud du royaume. Une enquête d’un journal espagnol révèle que des ossements de dinosaures sont vendus à des prix modiques par des Marocains qui ne vivent que de ce commerce.

Une enquête d’un journal espagnol révèle que le Maroc est devenu une destination internationale pour les chercheurs de restes de dinosaures, notamment les Européens et les Américains.

Ce trafic de fossiles archéologiques marocains s’avère un commerce très juteux. D’autant que les trafiquants achètent ces ossements à un prix qui ne dépasse pas les 5 dollars pour en tirer des bénéfices colossaux. Le journal rapporte les propos d’un Marocain qui travaille dans les fouilles et la recherche de fossiles pour les revendre aux touristes: «Je vends tout aux touristes qui passent par ici et j‘ai un dépôt où je conserve les ossements des dinosaures. Les Américains et les Européens déboursent 3.000 dollars pour acheter un fragment de la queue de ce gigantesque reptile».

Le journal espagnol a qualifié la région du sud du Maroc comme étant le souk mondial pour la vente et l’achat de fossiles. Dans cette zone cohabitent les chercheurs locaux, les collectionneurs amateurs, les savants, les commerçants et les faux professionnels. Le journal souligne que l’on peut y trouver des fossiles marins disparus depuis 542 millions d’années qui auraient vécu dans des eaux semblables à celles de l’Antarctique.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 19 août, que près de 20 000 familles vivent du commerce de ces ossements. Un trafic illégal mais qui rapporte près de 50 millions de dollars. L’enquête du journal espagnol évoque un archéologue espagnol qui possède le site électronique «Jurassic Dreams» dédié à la vente des ossements des dinosaures en provenance du Maroc. L’homme ne s’en cache pas: «Je possède des documents d’exportation et je paie mes impôts. D’ailleurs, je n’achète ma marchandise qu’auprès des fournisseurs ayant des autorisations pour vendre les restes des dinosaures».

L'archéologue donne le prix de chaque partie du reptile: dents de Théropode (96 millions d’années pour 257 dollars), griffes de Spinausore (7.000 dollars) et mâchoires de dinosaure (1.000 dollars). Il affirme, en outre, qu’il a 650 clients permanents dont la plupart sont des universitaires nord-américains dont le montant total la facture varie entre 6.000 et 12.000 euros par mois. Le journal espagnol rapporte les propos de l’archéologue Guterres Marco déclarant au site Aipai: «On trouve des fossiles en provenance du Maroc exposés à la vente à des prix modiques comme les mâchoires du dinosaure marin (Inchados) dont le prix d’achat ne dépasse pas cinq euros».

Par Hassan Benadad