Rachid Talbi alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

Un accord prévoyant la réalisation de 800 stades de proximité répartis sur les douze régions du Royaume sera signé ce mardi 13 février à Rabat.

Le ministère de l'Intérieur accueille ce mardi 13 février à Rabat une cérémonie de signature d'un accord tripartie prévoyant la réalisation de 800 stades de proximité répartis sur les douze régions du Royaume, a appris le360 de source gouvernementale.

Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des sports, cet accord sera signé par les ministres de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et de l'Economie et des finances, Mohamed Boussaid.

Ce projet dont les travaux doivent durer une année nécessitera un investissement total de 800 millions de dirhams. Ces stades à l'accès gratuit profiteront aux jeunes et aux athlètes.