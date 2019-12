© Copyright : DR

Leila Slimani, Sonia Terrab et Karima Nadir du collectif "Hors la loi" vont recevoir le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2020, le 9 janvier à Paris.

Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 2020 sera remis par Sylvie Le bon de Beauvoir à Leila Slimani, Sonia Terrab et Karima Nadir représentant le collectif 490 le 9 janvier 2020 à 11 heures à la maison de l'Amérique Latine à Paris.

490 femmes et hommes ont dénoncé dans un manifeste, l'article 490 du code pénal marocain qui punit d'emprisonnement d'un mois à un an toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage ont entre elles des relations sexuelles.

Initié par l'écrivaine Leila Slimani et la réalisatrice Sonia Terrab, le manifeste s'inscrit dans un contexte de durcissement de la répression sexuelle au Maroc. L'écriture et la diffusion du texte ont accompagné la mobilisation pour la défense de Hajar Raissouni, arrêtée le 31 août 2019 pour "avortement illégal" et "relations sexuelles hors mariage , puis libérée en octobre dernier suite à une grâce royale. En 2018, 14.503 personnes ont été poursuivies pour relations sexuelles hors mariage, 3.048 pour adultère et 170 pour homosexualité. On compte 600 à 800 avortements clandestins par jour au Maroc.

Signé aussi par des hommes, les journalistes Abdellah Tourabi, et Ali Baddou, l'écrivain Abdellah Taia, l'artiste Mahi Binebine, l'acteur Fahd Benchemsi etc, le manifeste compte aujourd'hui plus de 15.000 signataires. 70% des avis recueillis par le collectif 490 proviennent de jeunes âgés de 18 à 25 ans.

L'attribution du prix au Collectif 490 rappelle que la liberté sexuelle et la liberté de disposer de son corps sont des questions fondamentales dans la pensée de Simone De Beauvoir. Créé il y a douze ans, le prix a été attribué à des personnalités qui défendent et font progresser la liberté des femmes.