Le chauffeur du fourgon qui a tenté de foncer sur le poste-frontière de Tarajal hier, lundi 18 novembre, est marocain. Voici ce qu’il risque devant la justice espagnole.

Selon les médias espagnols, citant des sources sécuritaires, le conducteur du fourgon transportait plus de 50 migrants. Agé de 38 ans, ce Marocain résidant à l'étranger, A., a été placé en garde à vue et risque gros, au vu des accusations qui peuvent être retenues contre lui: délit contre les droits de citoyens étrangers et agression à l'encontre de représentants de l’autorité.

Hier, lundi 18 novembre, au volant de ce fourgon, il a tenté de forcer la barrière du poste-frontière de Tarajal et a poursuivi sa trajectoire sur une centaine de mètres, avant d’être intercepté par des agents de la Guardia Civil.

Cette tentative de forcer le passage frontalier, rappellent les médias espagnols, est la deuxième du genre en cette année 2019.

Le 28 mai dernier, un autre véhicule, avec sept migrants subsahariens à son bord, a tenté le même forcing avant de percuter un autre véhicule et de finir sa course contre les murs d’un bâtiment. Le conducteur de ce véhicule avait réussi à tromper la vigilance des services de sécurité qui n'avaient pu immédiatement l'intercepter.