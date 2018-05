© Copyright : DR

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale, a octroyé une promotion à un policier suite à une agression dont il a été victime. Les détails.

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la sûreté nationale, lui a accordé cette promotion à titre exceptionnel.

Ceci, pour son haut sens des responsabilités et en reconnaissance au travail et aux efforts constants qu’il a consentis pour garantir la sécurité des citoyens et la protection des biens publics.

L’agent promu était chargé de la sécurité d’un match de football à Khouribga lorsqu’il a réçu un projectile à l’œil droit.