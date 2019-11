© Copyright : DR

Le croissant lunaire annonçant le 1er Rabii II de l'année 1441 de l'Hégire a été observé, mercredi soir, 29 Rabii I, correspondant au 27 novembre 2019, annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Ainsi, le 1er Rabii II sera demain jeudi 28 novembre 2019, précise la même source.

Puisse le Tout-Puissant, en ce mois béni, combler de ses bienfaits SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Protecteur du culte et de la religion, ainsi que SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et l’ensemble des membres de l’illustre famille royale, et accorder progrès, prospérité et quiétude au peuple marocain et à toute la Oumma islamique, conclut le communiqué.