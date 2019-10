© Copyright : DR

Kiosque360. Le Parquet de Larache a ordonné la détention d’un médecin et d’une sage-femme pour refus d’assistance à une femme enceinte et en danger. Trois autres médecins, ainsi que la femme du gynécologue détenu, sont accusés de délivrance et d’obtention de certificats de complaisance.

Suite au décès d’une femme enceinte (et de son fœtus) à l’hôpital de Larache le 22 septembre dernier, le ministère public a ordonné, lundi, l’incarcération dans la prison locale d’un gynécologue et d’une sage-femme. Une autre sage-femme a bénéficié de la liberté provisoire après avoir versé une caution de 10.000 dirhams. La date de la deuxième audience a été fixée au 7 octobre pour statuer sur cette affaire. Directement après l’annonce de la décision du parquet, l’équipe médicale en charge de l’accouchement a été déférée devant le tribunal pour une première audience qui a duré jusqu’à 18 heures. L’avocat du médecin et de la sage-femme a demandé la mise en liberté de ses clients, mais la Cour l’a rejetée en évoquant une grave négligence médicale.



Les chefs d’inculpation imputés aux deux détenus sont on ne peut plus gravissimes: «refus d’assistance à une femme enceinte et en danger, homicide involontaire par négligence, discrimination, corruption et violences physiques et psychologiques».



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 2 octobre, que le gynécologue a déclaré devant le substitut du procureur du roi qu’il n’était pas intervenu pour soigner la victime parce que personne ne l’avait informé de son état critique. Une justification qui n’a pas convaincu le magistrat, d’autant que la sage-femme a démenti ses propos en affirmant qu’elle l’avait bel et bien informé de cette urgence mais qu’il avait refusé d’intervenir. La fonctionnaire a toutefois reconnu avoir perçu 300 dirhams de pot-de-vin de la part de la famille la victime. Quant à la deuxième sage-femme, il s’est avéré qu’elle n’avait pas eu de contact avec la victime car elle s’occupait d’autres patientes dans la maternité.



D’autre part, le dossier des «Certificats de complaisance» qui a été révélé par le délégué provincial du ministère de la santé, a été joint à celui du gynécologue et des deux sages-femmes. Du coup, ont été présentés au cours de la même audience trois autres médecins dont un orthopédiste et un psychiatre qui exercent dans une clinique privée. Le premier a délivré un certificat médical au gynécologue emprisonné et le deuxième en a livré un autre à sa femme, qui a été elle aussi poursuivie pour obtention de certificat de complaisance. Les deux spécialistes, ainsi que l’épouse du gynécologue, ont bénéficié de la liberté provisoire après avoir versé une caution de 10.000 dirhams chacun.