Les réactions fusent de toutes parts depuis l’arrestation et le placement en garde à vue du chanteur marocain Saâd Lamjarred, qui fait une fois encore l’objet d’une plainte pour violences et agression sexuelle. Sur la Toile comme dans la presse, les commentaires oscillent entre déni, déception et satisfaction.

Dans leur édition de ce mardi 28 août, Al Ahdath et Assabah reviennent sur cette nouvelle accusation qui vient porter un énième coup à la réputation et à la carrière du crooner.

Al Ahdath rapporte ainsi que la star marocaine, poursuivie en France depuis 2016 pour viol et violences aggravées et en liberté conditionnelle depuis avril dernier, a été placée en garde à vue dimanche matin à Saint-Tropez, suite à une plainte déposée par une femme l’accusant de l’avoir agressée sexuellement dans la nuit de samedi à dimanche derniers.

Les médias soulignent, ajoute Al Ahdath, que le scénario de la nuit de samedi ressemble aux faits cités dans l’affaire Laura Prioul, que le chanteur aurait agressée dans un hôtel parisien. Des similitudes qui incluent, selon un post du journaliste Simo Belbachir, l’usage de la drogue par Lamjarred.

Le quotidien rappelle que le chanteur avait été déjà accusé du viol d’une jeune fille aux Etats-Unis, en 2010. Une affaire déterrée après les accusations portées contre lui par Laura Prioul en octobre 2016, à la veille d’un concert qu’il devait donner à Paris. La presse française a de même révélé, précise le journal, qu’une fille marocaine avait porté plainte contre lui, en France, l’accusant de l’avoir violée au Maroc en 2015.

La publication, tout en énumérant les succès musicaux du chanteur qui a totalisé des millions de vues, déplore le fait de voir sa carrière entachée par ce nouveau scandale.

Assabah, qui s'intéresse également à l’arrestation de Saâd Lamjarred, révèle que Bachir Abdou, le père de la star, a déclaré n’avoir aucune nouvelle de son fils depuis samedi soir. Il a également signalé au quotidien qu'il avait essayé de s’enquérir de la situation de son fils en contactant ses proches collaborateurs. En vain. Il a ajouté que le téléphone de Saâd Lamjarred était hors service. Bachir Abdou devrait se rendre incessamment en France, affirme Assabah.