Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris après la contamination par salmonelle de laits infantiles dans une usine Lactalis de Craon (ouest de la France).

L’ouverture de cette enquête, qui sera initiée par le pôle santé publique dudit parquet, remonte à vendredi dernier. Au nombre des griefs retenus pour cette enquête figurent notamment la "mise en danger de la vie d'autrui", la "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" et l’"inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit" préjudiciable à la santé.

Premier groupe laitier français, Lactalis a procédé depuis début décembre à des retraits de plusieurs lots de laits infantiles à la suite de signalements par les autorités de santé d'un risque de contamination. Le 21 décembre dernier, le nombre de lots de laits infantiles et autres produits à avoir été retirés en France et à l’étranger par le groupe français atteignait 1.345.

Le rappel à l'international de l'ensemble de la production de l'usine de Craon concerne une large gamme de laits premier et deuxième âge, lait-relais, poudres, avec ou sans lactose, à base de protéines de riz. La production de l'usine incriminée avait été arrêtée vendredi 8 décembre pour un grand nettoyage des installations.

Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants et les personnes âgées ou affaiblies.