Un policier a été contraint, ce mercredi, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu mettant en danger la vie de citoyens et d'éléments de police. Détails.

Un inspecteur de police de la Brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Laâyoune a été contraint, mercredi matin, à faire usage de son arme de service pour arrêter un individu qui, sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, exposait à un danger sérieux et imminent la vie de citoyens et d'éléments de police à l’aide d’une arme blanche.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, un multirécidiviste de 31 ans, a brandi un sabre face aux éléments de police qui sont intervenus pour l'interpeller alors qu'il accompagnait sous la menace une jeune femme en état d’ébriété, ajoutant qu'un inspecteur de police a été ainsi contraint à tirer une balle de sommation de son arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger et facilité l’arrestation du suspect.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet, ajoute la même source, ajoutant qu’une enquête a été ouverte à l’encontre de la jeune femme qui était sous l’effet de l’alcool et ce, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.