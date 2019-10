© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Un jour seulement après la saisie de près de 9 tonnes de chira dans la région de Tanger, la DGST a interpellé quatre individus, à Laâyoune, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue.

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) encore frappé. Un jour seulement après la saisie de 9 tonnes et 122 kilogrammes de chira dans une ferme située dans le douar Daidaat, dans les environs de Tanger, par les services de la DGSN sur la base d'informations fournies par la DGST, la police judiciaire de Laâyoune a arrêté, samedi soir, quatre individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes, ainsi que pour possession d’armes de chasse sans permis.

Dans son édition de ce lundi 28 octobre, le quotidien arabophone Al Akhbar donne plus d’informations sur cette nouvelle opération orchestrée par la DGST. Les perquisitions effectuées par la police ont permis la saisie de 760 kilogrammes de tabac de contrebande, de deux fusils de chasse, de 22 armes blanches de différentes tailles, de 22 plaques d'immatriculation de voitures, de 53 cartouches, d'uniformes militaires étrangers, de six voitures, de quatre zodiacs à moteur, de sept lampes torches, de trois projecteurs, d'un téléphone satellite, de deux talkie-walkies et de conteneurs remplis de près de 1.000 litres d’essence.

Toujours selon le média casablancais, les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels reprochés aux membres de ce réseau, identifier ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international et appréhender tous les complices potentiels.