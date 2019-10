© Copyright : Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Des éléments de la préfecture de police de Laâyoune ont été contraints de faire usage de leur arme de fonction et de tirer des balles de sommation, ce dimanche, lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter cinq individus, âgés de 22 à 26 ans, dont un multirécidiviste.

Les policiers ont été contraints de tirer quatre balles de sommation pour arrêter ces individus qui avaient opposé une résistance farouche et après que deux d’entre eux aient tenté d’agresser les éléments de la police avec des armes blanches de gros calibre, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La police est intervenue dans le cadre d’une enquête menée à propos d'une bagarre qui a éclaté aux premières heures de ce dimanche, entre deux groupes suspectés d’être impliqués dans un trafic de drogue. Cette source précise en outre que la situation a rapidement dégénéré, après qu’une maison ait été volontairement incendiée et que des biens appartenant à autrui aient été détruits.

La police est intervenue, et l’un des agents a tiré une première balle de sommation pour neutraliser le danger, alors que les suspects avaient pris la fuite à bord d’un véhicule tout-terrain.

Les fouilles menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir deux véhicules, deux armes blanches, une balle de fusil de chasse, deux cagoules et de deux plaques minéralogiques étrangères.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et vérifier les actes qui leurs sont reprochés, conclut le communiqué.