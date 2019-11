© Copyright : DR

Dix individus, dont une fille, ont été arrêtés samedi à Laâyoune, pour leur implication présumée dans un incendie prémédité dans le cadre de règlement de compte entre les membres d'un réseau criminel actif dans le trafic de drogues et de stupéfiants.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont arrêté samedi matin, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, dix individus, dont une fille, pour leur implication présumée dans un incendie prémédité dans le cadre de règlement de compte entre les membres d'un réseau criminel actif dans le trafic de drogues et de stupéfiants.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que cette opération a été menée en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale après avoir localisé les suspects dans la zone de Mzizat à côté de Oued Ithri, à 70 kilomètres à l'est de Laâyoune.

L'arrestation a permis de saisir neuf armes blanches de grande taille, un spray lacrymogène, trois voitures 4x4, ainsi que du matériel de camping, précise le communiqué.

Les suspects faisaient l'objet d'enquêtes et d'investigations approfondies sur fond de leur implication présumée dans une affaire d'incendie prémédité dans une maison et de tentative de renverser des agents de police avec leurs voitures, et ce dans le cadre de règlement de compte en raison d'une affaire relative au trafic de drogues et de stupéfiants, a fait savoir la même source, ajoutant que 6 d'entre eux ont été arrêtés mardi dernier alors que les autres étaient en fuite à Mzizat.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'identifier tous les actes criminels qui leur sont attribués, déterminer leurs liens avec les crimes commis mardi dernier et de vérifier leur implication avec les réseaux de trafic de drogues et de stupéfiants, a conclu la DGSN.