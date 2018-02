© Copyright : DR

Les images circulent depuis hier soir et suscitent l'indignation. On y voit un père, au volant de sa voiture, s'adressant à sa fille, assise sur la banquette arrière, dans un langage aussi ordurier que violent.

Dans cette vidéo devenue virale, on voit la fillette, en pleurs, suppliant son père d'arrêter de "mal parler" de sa mère. "Alors pourquoi tu viens embêter la mienne?", lui lance l'individu tout en la menaçant de "lui arranger le portrait" si elle "continue" à embêter sa mère" à lui, donc la grand-mère de la jeune fille. Il oublie juste que c'est de fille et de la mère de celle-ci qu'il s'agit.

Poussant le vice jusqu'au bout, l'homme pose ensuite à sa fille la question suivante: "Si ma mère et ta mère se bagarrent, qui va gagner?". "C'est ma mère qui va gagner car elle est plus forte que la tienne", lui répond-il.

Courageuse, la fillette fait preuve de maturité et de courage, contraitement à son père, lorsqu'elle le regarde droit dans les yeux vers la fin de la vidéo et lui dit: "Ne me parle plus de cette manière.". Malheureusement, on ne sait pas s'il va l'écouter...