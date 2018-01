© Copyright : DR

Dans un long post publié sur sa page Facebook, la sociologue Soumaya Naamane Guessous répond à un fqih ayant soutenu, à la radio, que "le sexe hors mariage provoquait des cancers de l’utérus".

"Le sexe hors mariage provoque des cancers de l’utérus". C'est la déclaration surréaliste d'un fqih, vendredi dernier sur Chada FM, l'une des chaînes de radio les plus écoutées au Maroc.

Outrée par ce qu'elle venait d'entendre, la sociologue et militante féministe marocaine Soumaya Naamane Guessous a écrit une longue tribune sur sa page Facebook pour alerter sur le danger de ces propos.

"J’écoute régulièrement les émissions religieuses sur nos chaînes de radio, pour m’informer sur les questions des auditeurs et sur leurs priorités. Mais aussi pour écouter les fqihs, leurs explications et souvent… leurs délires! Parce que ces fqihs ont une forte influence sur une grande partie de la population.", lance la sociologue en préambule.

L'auteure d'Au-delà de toute pudeur: la sexualité féminine au Maroc explique qu'après avoir fait un discours anti-Occident, le fqih en question a soutenu que les femmes entretenant des rapports sexuels avec un homme autre que leur mari développeraient un cancer de l’utérus.

"Selon lui, des scientifiques occidentaux, appartenant à cet Occident "qui ne peut plus rien nous donner et dont on doit s’éloigner", viennent de faire une découverte extraordinaire: lorsqu’une femme a sa première relation sexuelle, le sperme de son mari s’inscrit dans son vagin et son utérus", poursuit-elle.

L'homme religieux explique sa théorie comme suit: "L’utérus inscrit alors dans le vagin le code de ce premier sperme. Ce code lui interdit un sperme venant d’un autre homme. Si la femme reçoit le sperme d’un autre homme, c’est là qu’elle va déclencher un cancer de l’utérus ou de son col!". Incroyable.

Scandalisée, Soumaya Naamane Guessous s'est insurgée dans son post rapidement devenu viral. "Ces émissions sont une insulte à l’intelligence des Marocains et à leur dignité. J’en ai honte! Ces émissions sont dangereuses parce qu’elles abrutissent les auditeurs qui se chiffrent en milliers, voire en millions. A qui doit revenir le contrôle de ces émissions? Au Ministère des Habous, à la HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle, ndlr), au ministère de l’Education nationale, à celui de la Culture, de la Communication? Peut-être aussi à celui de la Santé qui ne devrait pas tolérer que des ignares s’improvisent médecins et informent la population sur sa santé".