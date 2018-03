© Copyright : DR

Kiosque360. Les services sécuritaires de Casablanca ont mis en échec une tentative de trafic de produits dangereux. Deux individus ont été arrêtés et des équipements suspects ont été saisis. Les détails.

Arrestation de deux suspects et saisie de quelque 160 montres reliées à des caméras numériques de pointe, 271 stylos laser avec caméras intégrées, 210 téléphones portables et un détecteur de métaux. Tel est le butin de l’opération menée, lundi dernier, par les services sécuritaires relevant de la préfecture de police de Casablanca, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 14 mars.

Le quotidien, qui cite un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), affirme que les services de police avaient détecté, sur Facebook, un avis de vente d’équipements dangereux pouvant porter préjudice à la sécurité des citoyens. Ce qui les a poussés à ouvrir une enquête, laquelle les a conduits au principal suspect. Ce dernier a été arrêté en possession de plusieurs dizaines de stylos laser reliés à des batteries et émettant des rayons qualifiés de dangereux.

Le même communiqué, ajoute Al Akhbar, révèle que les éléments de la police judiciaire ont fait une perquisition au domicile du suspect, à Mers Sultan, où ont été saisis les équipements susmentionnés.

Al Akhbar souligne que le suspect et son assistant, des repris de justice avec des antécédents de vol et coups et blessures à l’arme blanche, ont été confiés aux enquêteurs de la police judiciaire qui les interrogeront sur l'origine des équipements saisis.