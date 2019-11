© Copyright : DR

Il a fait parler de lui (en mal) en faisant partie du contesté groupe de pseudo rap Oulad Lgria. Aujourd’hui, il décide de tourner la page.

C’est sur Instagram que Weld Lgriya vient de faire une nouvelle sortie. Membre décrié d’un qualitativement très contestable groupe de pseudo-rap, Oulad Lgriya, qui s’est récemment «distingué» avec un titre racoleur, «Ash Achaâb», Weld Lgriya annonce à ses abonnés qu’il déclare forfait.

«Une nouvelle vie, une nouvelle page, en solo», écrit-il. «Bye Rap», indique encore Weld Lgria.

Certains y ont vu une volonté de repentir du rappeur et un changement de cap pour lui, qui s’était non seulement attaqué aux plus hautes institutions du pays, à commencer par la monarchie et la personne du roi Mohammed VI, mais qui s’était aussi rendu coupable d’antisémitisme.

Dans sa tristement célèbre «chanson», si tant est qu’on peut ainsi la qualifier, Weld Lgria s’est ainsi attaqué à André Azoulay, conseiller du souverain, auquel il incrimine une «faute», une seule: sa judéité.

En quittant le rap, Weld Lgria reconnaît-il son erreur? L’espoir est permis.