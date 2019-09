© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à des informations fournies par la DST, la police d’Agadir a arrêté quatre individus impliqués dans un réseau international de trafic de drogue. Au cours de deux opérations séparées, les enquêteurs ont saisi plus de 1,7 tonne de Chira et 700 comprimés d’ecstasy.

Les éléments de la DGST d’Agadir ont fait échouer une tentative de trafic de grosses quantités de drogue et de psychotropes. Les informations fournies aux services compétents du district de la capitale de Souss ont permis d’interpeller 4 individus ayant plusieurs antécédents judiciaires. Deux d’entre eux sont membres d’un réseau international de trafic de drogue. Cette opération a permis de saisir plus de 1,7 tonne de Chira et près de 700 comprimés d’Ecstasy. Selon des sources proches de la sûreté de la wilaya, les services de la police ont, grâce à des renseignements fournis par la DGST, mené deux opérations distinctes.

Au cours de la première opération effectuée samedi dernier, deux individus âgés de 41 et 42 ans ont été arrêtés avec en leur possession un total de 1,630 tonne de Chira, un véhicule utilitaire qui a été saisi, ainsi qu’une somme d’argent. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue afin d’approfondir les investigations et de déterminer les probables ramifications de ce réseau criminel, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale. Il est prévu que les prévenus soient présentés devant le parquet général demain mardi. Les services de la police de Souss ont effectué une deuxième opération pour faire face aux barons de la drogue et des psychotropes (Karkobi). Suite à des informations livrées par la DGST, ils ont pu arrêter, tôt dans la matinée de samedi, deux individus âgés, tous les deux, de 24 ans, en possession de 520 comprimés d’Ecstasy.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 16 septembre, que le premier suspect a été interpellé dans un autocar en provenance de Tanger. En procédant à une fouille corporelle, la police a trouvé en sa possession plus de 400 comprimés d’Ecstasy. La poursuite des investigations a permis de mettre la main sur un autre individu, suspecté d’être mêlé à cette affaire, chez qui on a saisi 120 comprimés d’ecstasy. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête sous la supervision du parquet, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’interpeller tous ceux qui sont impliqués dans ce réseau criminel.