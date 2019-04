© Copyright : DR

La dissolution de Racines a été confirmée ce mardi 16 avril à la Cour d'appel de Casablanca. Sur demande du gouverneur de la préfecture d'Anfa, cette association culturelle avait été dissoute le 26 décembre dernier. Cet acte a été ordonné par le parquet, l'association ayant abrité le tournage d'un épisode de la web-emission "1 dîner, 2 cons".

Dans sa demande, le gouverneur écrit que les responsables de l’association ont organisé, le 5 août 2018, une activité comportant des dialogues au contenu attentatoire aux institutions et à la religion musulmane et diffamatoire envers les institutions organisées et les fonctionnaires de l’Administration.

L'association avait reçu sa convocation au tribunal le 28 novembre 2018 pour une première audience fixée le 12 décembre. Racines avait fait appel suite au premier verdict.