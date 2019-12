© Copyright : DR

Kiosque360. La DGST a réussi à arrêter, à Tanger, deux voleurs de voitures de luxe ayant un lien avec un réseau criminel. Les deux mis en cause dérobaient des voitures et les écoulaient sur le marché, après en avoir changé les numéros de châssis et falsifié les documents.

Les éléments de la DGST ont démantelé une dangereuse bande spécialisée dans le vol de voitures de luxe. Les malfrats, qui s’activaient dans plusieurs régions du Maroc, maquillaient les véhicules volés avant de les revendre dans d’autres villes. Les services de police de Tanger ont ainsi arrêté deux individus dans le quartier de Mesnana. L’un deux faisait l’objet de six avis de recherche lancés, au niveau national, par les polices judiciaires de Tétouan, Tanger et Larache. Les deux mis en cause dérobaient des voitures et les écoulaient sur le marché après avoir changé leur aspect extérieur. Les investigations, basées sur des informations fournies par la DGST, ont révélé que les deux prévenus avaient des liens avec un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures. Les perquisitions dans les domiciles des deux accusés ont permis de saisir un véhicule déclaré volé, ainsi que des portables et une somme d’argent.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du jeudi 12 décembre, que les deux mis en cause sont respectivement âgés de 26 et 34 ans et que l’un d’entre eux a un casier judiciaire bien fourni. Ils ont été placés en garde à vue pour enquête sous la supervision du parquet général. Par ailleurs, certaines sources indiquent que l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) enquête sur une affaire de voitures de luxe volées en Europe pour être, ensuite, introduites et écoulées au Maroc. La direction générale de la gendarmerie royale aurait reçu un message d’Interpol comportant une liste de voitures de luxe volées dans des pays européens et introduites au Maroc avec de faux documents. Les malfaiteurs gravent de nouveaux numéros de série sur les châssis et falsifient les cartes grises, avant de revendre ces voitures sur le marché marocain.

Les services de sécurité, dans les postes-frontières marocains, ont reçu une nouvelle base de données relative aux voitures volées et directement connectée au principal système informatique d’Interpol. Du coup, les polices des frontières ont reçu des instructions strictes pour renforcer la surveillance, afin de détecter les voitures suspectées d’être volées en Europe pour être écoulées sur le circuit marocain.