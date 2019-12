© Copyright : DR

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu’elle a adopté la procédure de présélection des candidats aux concours d'accès aux différents cycles de la police qui auront lieu le 15 décembre courant.

Selon la DGSN, cette procédure fixe le seuil des notes annuelles et les moyennes requises après étude des dossiers de candidature reçus, et ce conformément aux dispositions de l’article 17 du statut des fonctionnaires de la DGSN, exigeant la procédure de présélection comme condition nécessaire pour passer les concours de la sûreté nationale.

Dans un communiqué, la DGSN indique que cette procédure a été explicitement mentionnée dans "l'annonce des concours" publiée le 17 octobre 2019 dans les médias nationaux, et sur le compte officiel de l’administration publique marocaine, ainsi que sur le compte officiel de la DGSN sur les réseaux sociaux, et dans laquelle il a été souligné clairement et sans équivoque que "les dossiers de candidature pour tous les concours feront l'objet d’une présélection, et ne seront convoqués que les candidats dont les dossiers ont été admis par le comité de sélection".

© Copyright : DR

Le comité de sélection a fixé le seuil des notes et les moyennes annuelles requises pour passer les concours, après examen des dossiers de candidature reçus et leur classification hiérarchique selon le nombre des postes budgétaires à pourvoir, a souligné le communiqué, notant que le comité procédera ensuite à l'envoi des SMS aux candidats admis pour passer les concours afin d'imprimer leurs convocations depuis le portail officiel des concours de la sûreté nationale sur Internet.

Rappelant que la procédure de présélection est stipulée dans la loi, la DGSN insiste qu'elle est soucieuse d'organiser ces concours dans un climat marqué par la transparence, l’intégrité, le mérité et l’égalité des chances, conclut le communiqué.