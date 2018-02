© Copyright : DR

Kiosque360. Les magistrats de la Cour des comptes ont entamé un audit élargi des 16 communes de la préfecture de Casablanca. Le coup d’envoi de cette opération a été donné dans la commune de Sidi Othmane. Les détails.

Les magistrats de la Cour des comptes se penchent sur les finances et le mode de gouvernance des 16 communes de Casablanca. Le premier audit comptable et financier a été amorcé dans la commune de Sidi Othmane, afin d’évaluer les projets réalisés dans les quartiers et les rues relevant de cette collectivité territoriale, avant que les auditeurs ne se penchent sur les communes de Hay Hassani, Sidi Belyout et Anfa, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 6 février.

Selon le quotidien, cette opération est une occasion d'examiner tous les projets et documents les concernant, notamment ceux qui ont un rapport avec le financement de petits projets dont le budget ne dépasse pas les 200.000 dirhams.

Une source bien informée déclare à Al Ahdath que les magistrats du Conseil de Jettou organiseront des réunions, par la suite, avec les chefs des services concernés et les comptables, pour examiner la légalité des projets réalisés par les conseils communaux et relever les éventuels dysfonctionnements.

Al Ahdath précise que cet audit comptable vise à lutter contre le manque de contrôle de l’argent public, distribué de manière anarchique à certaines associations et entreprises proches de présidents de communes ou élus, ainsi que dans le cadre de l’INDH.