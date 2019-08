© Copyright : DR

Kiosque360. Enterré il y a neuf ans, à Ksar EL kebir, suite à un accident ambigu, un jeune homme, âgé de trente ans, réapparaît dans la région de Larache. Incroyable, mais tout à fait vrai. Récit.

Décédé et enterré en 2011 dans le douar Tyayra, dans la commune rurale de Rmilate relevant de la province de Sidi Kacem, un jeune homme, âgé de trente ans, a resurgi vivant, dans des conditions dramatiques, dans la commune de Souk Talba, dans la province de Larache.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette histoire dans son édition de ce jeudi 22 août, cette affaire a éclaté quand une vidéo montrant le jeune homme vivant (Benaissa) a circulé sur les réseaux sociaux. Ce qui a poussé sa famille à se rendre à Souk Talba, dans la commune Rmilate relevant de la province de Larache, pour libérer son fils. Sur les lieux, précisent les sources du quotidien, la famille a été empêchée par le propriétaire d'accéder à la ferme où Benaissa était enfermé et sauvagement exploité par un élu.

Le jeune n’a été libéré qu’après l’intervention des éléments de la gendarmerie royale qui a auditionné les différentes parties et dressé des procès-verbaux. Les sources du quotidien ajoutent que le témoin qui a dénoncé cette séquestration du jeune Benaissa et son exploitation a décidé d’agir après avoir découvert la victime dans un état lamentable. C’est ainsi qu’il a décidé d’aller à la recherche de sa famille, sur la base des indications fournies par la victime dont l’état de santé s'était dégradé à cause des durs travaux auxquels il était soumis et des conditions douloureuses de séquestration.

Les sources du quotidien précisent que Benaissa travaillait chez un notable dans la région du Gharb, avant sa «disparition» en 2011. C’est ce notable qui avait informé sa famille de son décès et pris en charge les frais des funérailles et d’enterrement, en présence d’un infirmier et d’une infirmière de l’hôpital municipal de souk Larbaâ, empêchant la famille endeuillée d'accéder à la dépouille qui était dans le cercueil. C’est cette dramatique histoire que tirera au clair l’enquête ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet général. A ce propos, les sources du quotidien estiment que les investigations conduiront à déterminer l’identité de la personne enterrée en 2011 sous le nom de Benaissa. Autant dire que des rebondissements sont attendus dans cette affaire.