Un scandale sexuel secoue actuellement Ksar El Kébir, dans le nord. Une jeune fille de 15 ans a été tatouée, violée et séquestrée durant plus d'un mois. Cette affaire rappelle un autre scandale qui a éclaté en 2018, tout aussi tristement célèbre: celui de Khadija, près de Beni Mellal.

Les faits sont similaires à ceux que Khadija a vécus en 2018, dans un douar du Moyen Atlas, mais ont eu lieu dernièrement à Ksar El Kébir, la ville la plus peuplée de la province de Larache, dans le nord du Maroc.

Une jeune fille, âgée de 15 ans, a été séquestrée durant plus d'un mois, elle a été victime de viols et a dû, en plus, subir des tatouages.

Ce nouveau scandale de violences à caractère sexuel secoue actuellement la toile. Cette adolescente, mineure au moment des faits, a été kidnappée, séquestrée et violée. Elle s'est même retrouvée enceinte, suite à ces viols répétés, et vit actuellement sous la protection d'une ONG locale, qui assure sa prise en charge et suivra de près son état de santé jusqu'à son accouchement.

Il n'y aurait qu'un seul coupable, qui connaissait la victime. Celui-ci l'aurait attirée dans une maison abandonnée, avant de la séquestrer et de lui administrer des psychotropes. Le suspect a également tatoué son nom sur le corps de la victime, avant de décider de la libérer le 31 octobre 2019, voici à présent dix jours.

Tayeb Bouchiba, coordinateur régional de l’association Matqish Weldi ("Touche pas à mon enfant"), a indiqué que la jeune fille était traumatisée, et se trouvait actuellement dans une situation très critique.

Cet acteur associatif a, de plus, souligné que l’association soutiendra la victime pour surmonter cette épreuve difficile, et l'aidera à poursuivre l’auteur de ces faits.