Un brigadier de police à Khémisset a été contraint, ce dimanche, d'utiliser son arme de service pour arrêter deux frères ayant mis en danger des éléments de la police. Les détails.

Un brigadier de police du district provincial de police de Khémisset a été contraint, tôt dans la matinée de ce dimanche, de faire usage son arme de service et de tirer deux balles de sommation dans une intervention sécuritaire en vue d'arrêter deux frères, dont l'un d'eux aux multiples antécédents judiciaires, après qu'ils aient délibérément heurté une voiture de police et mis en danger sérieux et imminent les éléments de la police lors de leur tentative de fuite.

Les deux mis en cause, qui étaient dans un état d'ébriété avancée et à bord d'un véhicule, ont volontairement heurté une patrouille de police lui causant ainsi des dégâts matériels, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les prévenus ont opposé une résistance farouche lors de leur tentative de fuite, ce qui a contraint le fonctionnaire de police d'utiliser son arme de service afin de les neutraliser, ajoute-t-on de même source, précisant qu'ils ont été arrêtés ultérieurement à proximité de leur domicile sis dans la commune rurale Ait Ouribal, dans les environs de Khémisset.

Les deux mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.