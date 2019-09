© Copyright : DR

Kiosque360. Dans les environs de Khémissat, une femme a tué un berger qui avait tenté de la violer en profitant de l’absence de son mari.

Il essaye de la violer, elle le tue. Un berger a ainsi été retrouvé mort, samedi dernier, dans un village situé entre Ait Chou et Oulmès, dans la région de Khémissat.

En effet, une femme mariée, également bergère, l’a tué alors qu’il tentait de la violer, nous apprend le quotidien arabophone Al Massae dans son édition de ce mardi 17 septembre.

L’homme, âgé de 63 ans et père de 6 enfants, a repéré la femme de 37 ans près d’un cours d’eau, où elle gardait ses moutons. Il a commencé par la harceler en proférant des mots à caractère sexuel.

Voulant le fuir, elle a couru vers son domicile, mais son harceleur l’a suivie et profité de l’absence de son mari, parti au souk hebdomadaire, pour s’introduire chez elle et tenter de la violer. Et ce, devant ses deux enfants. Pour se défendre, la jeune femme s'est alors saisie d’une hache et lui a asséné un coup fatal au niveau du cou.

Une fois alertés, les éléments de la gendarmerie royale se sont déplacés sur les lieux du crime, ont arrêté la bergère et transporté la dépouille du berger à l’hôpital régional de Khémissat pour autopsie, conclut le média casablancais.