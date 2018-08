Kénitra-Mehdia: les travaux font fuir les touristes

Kiosque360. Des travaux qui rendent la circulation difficile et empestent l’atmosphère de poussières ont fini de vider les villes de Kénitra et Mehdia de leurs touristes saisonniers. Mauvaise planification et retards en sont la cause.

La ville de Kénitra et sa voisine Mehdia sont désertées par leurs habituels visiteurs à cause des travaux d’aménagement qui n’en finissent pas de se prolonger dans l’indifférence des élus locaux. C’est le constat que fait le quotidien arabophone Al Akhbar dans son édition de ce mardi 14 août.

Ainsi, selon des acteurs associatifs qui se sont confiés au journal, la ville de Kénitra connait cette année sa plus mauvaise saison estivale depuis la prise en main de la gestion de la cité par l’actuel conseil municipal. Ainsi, Kénitra a été désertée par les touristes à cause des travaux d’aménagement urbain. Les grands axes de la ville sont devenus impraticables au grand dam des commerçants qui ont pignon sur rue. Comment peut-on dans ces conditions conserver à la capitale du Gharb son charme accueillant, s’interrogent les acteurs associatifs qui sonnent l’alarme en l’absence d’une réaction responsable des élus locaux? Pourquoi les travaux trainent-ils? Qui est responsable du suivi des chantiers et du respect des délais? Autant de questions que les habitants et les touristes déçus aimeraient poser aux élus de la ville, ajoutent les acteurs de la société civile.

Non loin de Kénitra, le visiteur qui s’approche de Mehdia est accueilli par le spectacle de travaux rendant la circulation infernale, décourageant ainsi le touriste le plus aventureux d’accéder à la plage. A-t-on pensé aux effets nocifs que de tels désagréments ont sur le tourisme dans cette région qui regorge de trésors touristiques et de sites naturels, se lamentent les acteurs associatifs dans les colonnes du journal arabophone? Il est évident, selon eux, que les conseils élus ainsi que les responsables chargés de la planification des travaux relatifs aux projets prévus dans le plan stratégique de développement n’ont pas tenu compte de la dimension touristique de ces deux villes. Le résultat est que la manne habituelle du tourisme dont vivent des centaines de commerçants s’en trouve gravement affectée. Aujourd’hui, les habitants des deux villes avouent leur déception, d’autant plus qu’ils avaient cru dur comme fer aux paroles de leurs représentants aux conseils élus qui leurs avaient promis de promouvoir leur région, dont le potentiel touristique est non négligeable.

Par Said Fathallah