Deux éléments de la Sûreté nationale relevant du commissariat de police de la ville de Kasba Tdla ont été contraints, samedi soir, de faire usage de leurs armes de service pour arrêter un récidiviste qui mettait en danger la vie des citoyens et des éléments de sûreté, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause, qui fait l'objet de six mandats de recherche à l’échelle nationale pour trafic de drogue et de psychotropes, a été appréhendé par les éléments de police à bord d’un véhicule léger. Le prévenu a opposé une résistance farouche, mettant en danger la vie des fonctionnaires de police en tentant de les faucher volontairement, ce qui a contraint un officier de police à tirer une balle de sommation alors que son collègue visait par trois fois les pneus du véhicule, précise la DGSN.

Le conducteur a, pourtant, continué sa course, fuyant à toute vitesse hors de la zone urbaine, explique la même source, soulignant que les éléments de la police de Kasba Tadla poursuivent, en coordination avec la préfecture de police de Béni Mellal et les autres services de sécurité, leurs opérations sur le terrain pour arrêter le mis en cause, en vue de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent.