Kiosque360. C’est Hassan El Fed lui-même qui le confirme. L’artiste qui se trouve actuellement au Canada affirme ne pas avoir eu assez de temps pour produire la suite de cette série qui nécessite beaucoup de concentration et un travail de longue haleine.

Après avoir été omniprésent sur notre petit écran pendant six années, «Kabbour» ne sera pas programmé pour ramadan cette année. Une déception pour les inconditionnels de l’humoriste Hassan El Fed. C’est d’ailleurs lui-même qui a fait part de cette décision au quotidien Assabah, rapporte ce dernier dans son édition du week-end des 13 et 14 avril.

La raison avancée par l’humoriste tient aux difficultés qu’il rencontre pour écrire le scénario de cette courte série télévisée. Il est de plus en plus difficile de trouver des idées innovantes et de créer de nouvelles situations sans tomber dans la redondance ou l’exagération, a notamment affirmé le créateur de la série au journal.



Hassan El Fed, qui se trouve actuellement au Canada, précise le journal, a expliqué, par ailleurs, que ce genre de productions, les séries courtes qui ne durent que quelques minutes, sont denses et nécessitent une grande concentration et un travail de longue haleine. Ce dont il se dit incapable actuellement. Ses autres préoccupations et les projets sur lesquels il travaille ne lui laissent pas assez de temps pour réaliser un produit de qualité pour cette saison, souligne-t-il.



L’humoriste a, en outre, tenu à préciser qu’il ne tient pas à être présent toutes les années sur les écrans de la télé, poursuit le journal. Cela d’autant, note-t-il, qu’il travaille durant toute l’année et pas uniquement pour la saison du ramadan. Il ajoute que c’est la chaîne qui veut que sa série ne soit diffusée que pendant le mois sacré. En même temps, il préfère ne pas travailler sous pression et ne pas être contraint par un agenda précis. Cela, explique-t-il, nuit à la qualité du produit, la rapidité étant antinomique avec la créativité. C’est vrai, ajoute-t-il, qu’il est plutôt porté sur le travail libre et vivant qu’il peut présenter sur scène.



Par ailleurs, le créateur de «L’Couple» affirme travailler depuis l’hiver dernier sur une production artistique en langue française, sous la houlette d’un producteur canadien. Ce faisant, il espère élargir ses horizons et diversifier la nature de ses créations. Il veut surtout casser avec un certain type de rôles et en camper d’autres différents, de préférence dans d’autres langues.



Cela dit, l’artiste créateur de «Chanily TV» ne cache pas avoir reçu de nombreuses offres, notamment de la part des sponsors et des producteurs, écrit Assabah. Mais il les a toutes déclinées, préférant travailler à sa guise, avec ses propres moyens et selon son propre rythme.