Pour l’avenir de nos enfants le choix de l’établissement dans lequel ceux-ci seront scolarisés est capital. Ecole des plus reconnues de la place, la British International School de Casablanca (BISC) organise des journée portes ouvertes samedi 17 février 2018 de 10h à 17h. Avant-goût.

Organisée en vue de la préparation à la prochaine rentrée scolaire, la journée portes ouvertes permettra aux parents de découvrir les fondements du curriculum Cambridge et d’en savoir plus sur les outils pédagogiques déployés afin de mener les élèves vers l’excellence. A la clé de ce système, un enseignement permettant l’intégration des meilleures universités au monde et répondant aux exigences tant du marché du travail marocain que des multinationales.

Dans le cadre de cette journée, une visite de toutes les infrastructures de l’école sera organisée en parallèle de rencontres avec le corps enseignant. L’occasion d’en savoir plus sur une démarche pédagogique qui prône l’adaptation du programme à l’élève et non l’inverse. Le multilinguisme sera également mis en avant lors de ces échanges afin de permettre aux parents de mieux cerner son déploiement.

Dans cette institution qui brille par son sérieux dans plus de 160 pays, grâce à l’enseignement promulgué dans près de 10.000 écoles à travers le monde, la pédagogie est un art qui ne souffre aucune approximation. La BISC prépare ainsi les élèves pour les défis à venir en les aidant à développer une curiosité et une passion continue pour l’apprentissage.

Le programme de Cambridge, reconnu à l’échelle internationale pour son niveau d’excellence, et proposé par l’établissement, est ainsi conçu de telle manière à interpeller les élèves dans leurs aptitudes les plus élevées. Aussi, pose-t-il des défis structurants pour l’esprit analytique et cognitif des petits comme des grands.

L’excellence, un art de vivre

Ici, l’excellence est reine, et pour y parvenir, on ne lésine ni sur les infrastructures mises à disposition des élèves, ni sur la qualité des compétences et des valeurs humaines du corps enseignant tout droit venu de Grande-Bretagne.

Membre du prestigieux Council of British International Schools (COBIS), l’école fait ainsi partie d’un réseau de plus de 500 institutions scolaires internationales de renom. A ce titre, la BISC bénéficie d’un encadrement spécifique aux membres de cette association et des outils adaptés à un enseignement d’excellence. Auditée chaque année par le COBIS, l’institution est ainsi jugée tant sur la qualité de l’enseignement promulgué, que sur le respect du bien-être, de la sécurité, de la santé des élèves, des compétence des ressources humaines et de la durabilité des infrastructures.

L’approche pédagogique

Dans cet établissement hors du commun, la confiance en soi et l’aisance sont les maîtres-mots d’une éducation réussie. Pour aider les élèves à y parvenir, on prône ainsi le travail autonome ou en groupe, la responsabilisation des élèves, le respect des autres, l’art de la réflexion, le développement des capacités à apprendre, le sens de l’innovation face aux défis, et enfin, l’engagement intellectuel et social.

Grâce à cette approche, La British International School de Casablanca entend former des citoyens éclairés, des leaders emprunts de valeurs fortes valorisant leurs racines marocaines.

A cet attachement fort à l’identité national se cumule une ouverture sur le monde, laquelle représente un axe fondamental de l’approche de la BISC. Il s’agit en effet de doter les élèves d’une ouverture sur le monde tout en développement leurs compétences afin d’en faire des adultes qui se démarquent dans toutes les actions entreprises, où qu’ils se trouvent à travers le monde.

Un environnement sain, pour des esprits sains

Sécurité, éthique, bonne gouvernance, respect et protection des enfants… autant de compétences acquises par le corps enseignant dans le cadre de formations, afin de garantir aux enfants un environnement sûr et sécurisé favorisant leur bien-être. Si l’excellence est de mise, le développement physique, social, intellectuel, émotionnel et spirituel de l’enfant en font partie intégrante.

Technologies et infrastructures de pointe

A la BISC, les technologies font corps avec la pédagogie. On apprend ainsi dès le plus jeune âge à vivre avec son temps et à maîtriser les outils pédagogiques du XXIème siècle. Les classes sont ainsi dotées de tableaux interactifs et de tablettes. Par ailleurs, élèves, parents et corps pédagogique ont accès à un logiciel de gestion des institutions scolaires et de création d’un environnement d’apprentissage, lequel permet d’offrir un accompagnement propre à chaque élève. Grâce à ce logiciel, ceux-ci ont également la possibilité de se connecter depuis leur domicile afin de mettre en place des objectifs, de s’auto-évaluer en visualisant leurs progrès et leurs plans d’apprentissage.

L’expertise dans l’établissement s’étend aussi au type des infrastructures proposées. Construite conformément aux normes antisismiques, l’institution dispose de salles de sciences, de laboratoires équipés dernier cri ainsi que d’une bibliothèque riche en ouvrages. Les sportifs ne seront pas en reste avec une piscine semi olympique, un gymnase équipe des meilleures installations sportives d’un terrain de football, de basketball et de volleyball et d’une piste de course. Culture et art sont également bien représentés à la BISC avec des salles de musique, des studios d’enregistrement, un auditorium de 250 places et un théâtre romain. Et pour se détendre entre deux cours, une cantine et des aires de jeux sont prévus pour l’occasion.

Cap vers les études universitaires

Une fois quitté le giron de la BISC, les élèves auront toutes les cartes en main pour intégrer les meilleurs établissements au monde. En effet, les certifications de Cambridge sont acceptées dans plus de 1 400 établissements répartis dans 195 pays, y compris dans les universités les mieux classées aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.

Les qualifications de Cambridge sont par ailleurs reconnues et valorisées par les employeurs et les universités à travers le monde à commencer par MIT, Harvard, Oxford et Cambridge.