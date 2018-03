© Copyright : DR

La préfecture de la province de Jerada dément formellement la rumeur voulant qu'un des véhicules des forces de l'ordre ait percuté mortellement un jeune homme.

La préfecture de la province de Jerada dément la mort d’un jeune homme de 16 ans, que certains disent avoir été percuté par un véhicule des forces de l’ordre lorsque ces dernières dispersaient, mercredi 14 mars, une manifestation non autorisée.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la préfecture relève que des informations fallacieuses à ce propos circulent sur les réseaux sociaux. La même source ajoute que les investigations menées dans ce cadre ont permis de relever qu’aucun incident du genre n’a été enregistré et qu’aucun décès lié à ces événements n’est non plus à déplorer dans la ville.