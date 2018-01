© Copyright : DR

Une Marocaine âgée de 46 ans a été retrouvée morte vendredi dernier dans une forêt à Vérone dans le nord de l’Italie. Un crime crapuleux: le corps de la victime a été savamment découpé en plusieurs morceaux. Récit.

Le ou les meurtriers d’une Marocaine en Italie courent toujours. La police est en état d’alerte et mène activement des investigations pour les identifier. Le choc parmi les habitants et les services de police est d’autant plus grand que le corps de la victime a été découpé en plusieurs morceaux.

C’est vendredi dernier, le 29 décembre, que le corps de la Marocaine Khadija Ben Cheikh, 46 ans, a été découvert dans une forêt proche de la ville de Vérone située dans le nord de l’Italie. Une femme qui passait à côté du lieu a remarqué la présence de plusieurs sacs et a alerté la police qui a fait cette découverte macabre. Selon la police citée par les médias italiens, le corps a été découpé en dix morceaux et la tête séparée de l'ensemble.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le crime a été commis le 29 décembre et le corps a été découpé à l’aide d’une scie électrique. La victime est décédée après avoir reçu un coup sur la tête.

La police a entendu l’ancien époux de la victime dont il s’était séparé en 2009 ainsi qu'un de ses proches. Mais en l’absence de preuves les incriminant, les deux hommes ont été relâchés .

L’enquête est toujours en cours pour élucider ce crime crapuleux. La victime était installée en Italie depuis 20 ans. Elle y a exercé plusieurs métiers, dont celui de femme de ménage.