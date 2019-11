© Copyright : DR

Kiosque360. La Direction générale de la sûreté nationale a ouvert une enquête sur une vidéo filmée au Liban et montrant une fusillade, attribuée aux Tangérois, entre policiers et citoyens. Les détails.

La vidéo est digne des séries Netflix qui reproduisent les histoires des narcotrafiquants sud-américains. Les séquences qui montrent un groupe de personnes échangeant des tirs avec des forces de l’ordre ont été attribuées au Maroc, et plus précisément à Tanger. Selon plusieurs sites et pages Facebook marocains, qui ont relayé l'incident le week-end dernier, cette fusillade se serait déroulée dans la ville du nord entre des barons de la drogue et des éléments de la police.

Dans son édition de ce mardi 19 novembre, le quotidien arabophone Al Akhbar donne plus de précisions sur cette affaire. Reprenant un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le média casablancais nous apprend que l’expertise dont a fait l’objet cette vidéo, qui porte sur les données géographiques du lieu où elle a été tournée et certaines données numériques, a montré qu’elle avait été filmée dans la ville libanaise de Tripoli, il y a de cela cinq jours.

L’examen des archives des services de police de la ville du Détroit a confirmé qu’aucun incident similaire, récent ou passé, n’a été enregistré dans la région. Toujours selon Al Akhbar, la même vidéo a été attribuée à la Jordanie, mais les autorités sécuritaires du royaume hachémite l’ont rapidement démentie.

Dans son communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale a annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier les personnes qui ont attribué cette vidéo au Maroc, et déterminer les motifs qui les ont poussés à le faire.