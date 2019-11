© Copyright : DR

Le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a annoncé, jeudi, l'interdiction de la circulation sur la route provinciale (RP) n°1011 reliant Ait Baha à Ait Yahya.

L’ouvrage hydraulique sur Oued "Anguerf" sur la route provinciale n°1011 reliant Ait Baha à Ait Yahya a subi des dégradations avancées, ce qui a nécessité l'interdiction de la circulation, explique le ministère dans un communiqué.

La déviation de la circulation est possible, actuellement, via la route provinciale n°1009 entre Ait Ouadrim et Aouguenz, en passant par Targa N’touchka, précise la même source. Dans ce sens, le ministère appelle les usagers de la route à plus de prudence et au respect de la signalisation routière pour plus de sécurité.

Il appelle aussi les usagers de cette route à contacter le numéro de permanence du ministère au 05.37.71.17.17 ou ses services dans la province de Chtouka Ait Baha, au 06.79.82.25.03, pour plus d'informations.