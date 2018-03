© Copyright : DR

Kiosque 360. Les intempéries qui se sont abattues les deux derniers jours sur le Royaume ont provoqué plusieurs dégâts humains et matériels. Des murs effondrés, des poteaux arrachés, des arbres déracinés et des installations anéanties. Tour d’horizon.

Les vents forts qui ont soufflé, mercredi et jeudi sur le Maroc, ont mis à nu la précarité des équipements et des infrastructures mis en place par les institutions publiques, les communes territoriales et les organismes privés, dont les opérateurs télécoms, les agences de publicité, les cafés et les restaurants dont les énormes enseignes et autres plaques publicitaires se sont transformées en véritable épée de Damoclès pour les passants. C’est ce qu’affirme Assabah dans son édition de ce vendredi 2 mars.



Assabah rapporte dans ce sens qu’un enfant a été tué, mercredi à douar Agadir Naït Omar dans la province de Chichaoua, suite à l’effondrement d’un mur. L’enfant jouait avec ses copains quand ils ont été surpris par l’éboulement d’un mur de 2,5 mètres à cause d’une rafale de vent.



Toujours selon la publication, des citoyens ont vécu, mercredi et jeudi dans plusieurs villes du Maroc, des moments terrifiants quand les fortes rafales de vent ont fait tomber des poteaux, détruit des palissades de chantiers, emporté des panneaux de tôle et fait bouger de grosses machines. Les automobilistes craignaient le pire quand des poteaux électriques, des panneaux et des feux de signalisation ont été arrachés par le vent donnant lieu à une anarchie incroyable sur plusieurs axes.



Des témoins oculaires ont déclaré pour leur part à Assabah que des planches de bois et des plaques de tôle de tous les calibres se sont envolés à Chellalate et Ben Yakhlef dans la province de Mohammedia. Les vents dont la vitesse a atteint 90 km/heure ont été derrière des coupures de courant électrique et de connexion internet.



À Youssoufia, le vent a déraciné des centaines d’arbres. Les sources d’Assabah ont indiqué que plusieurs agriculteurs ont subi d’énormes pertes en raison des dégâts subis par les oliviers et les agricultures, notamment au niveau de Ras-El-Aïn, Sidi Chiker et Lekhwalqa.



Au nord, les averses et les vents ont été derrière la suspension des cours dans les écoles des douars lointains de Chaouen et Tétouan. Ceci au moment où le trafic maritime a été perturbé au Détroit de Gibraltar. Ferries assurant la liaison entre Tanger et Algésiras et embarcations de pêche artisanale n’ont pu quitter le port de Tanger à cause du mauvais temps, selon Assabah.



La Direction de la météorologie nationale (DMN) a indiqué dans un bulletin spécial que de fortes rafales de vent de 70 à 100 Km/h, seront enregistrées, vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Le même bulletin signale que des rafales de 60 à 80 km/h pourront persister sur le Rif et Chiadma jusqu'au samedi 03 mars à 10h00.