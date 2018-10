© Copyright : Younes Hamiddine

Certains axes routiers pourraient connaître des perturbations ou des coupures, avertit le ministère. Voici les précautions à prendre.

Suite au bulletin météorologique spécial émis par la Direction de la météorologie nationale à propos des averses orageuses et des chutes de neige qui intéresseront notre pays à partir de ce mercredi 31 octobre, notamment au niveau des Provinces du Moyen Atlas et du Haut Atlas, ainsi que du Rif et des Hauts Plateaux de l’Oriental,"certains axes routiers pourraient connaître des perturbations de la circulation ou des coupures", prévient le ministère de l'Equipement et du transport dans un communiqué.

Dans des situations météorologiques pareilles, qui coïncident avec les vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte les conducteurs à faire preuve de vigilance lors des déplacements tout en privilégiant le voyage pendant le jour plutôt que la nuit. Elle appelle également à la vérification de l’état mécanique des véhicules: utilisation de pneus spéciales neige, batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, lave glace, carburant en quantité suffisante, état du chauffage…

Dans ce contexte, le ministère met également l'accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et les barrières de neige et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place, afin d'assurer une circulation routière fluide, en particulier lors des travaux de déneigement.

Le ministère incite également tous les conducteurs à:



▪ Respecter la distance de sécurité entre les véhicules ;

▪ Eviter les excès de vitesse, tout dépassement ou toute manœuvre brusque.

"Il est également nécessaire de s’approvisionner en denrées alimentaires et en couvertures suffisantes, afin de parer à toute éventualité", lit-on encore dans le communiqué.

Le ministère les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail internet et sa page officielle Facebook.