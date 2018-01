© Copyright : DR

D’importantes mesures ont été prises par les autorités en faveur de la population pour faire face aux intempéries et fortes chutes de neige prévues ce week-end à Ifrane. Les détails.

Pour contrecarrer les effets des intempéries, notamment les fortes chutes de neige attendues ce week-end, la province d'Ifrane, située à 1.500 mètres d'altitude, a pris une série de mesures préventives.

Un communiqué parvenu à le360 a indiqué que le gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid Maziz a présidé ce vendredi une réunion de la Commission régionale de prévention et de vigilance appelée ce week-end à une mobilisation générale pour protéger et secourir la population le cas échéant.

Sur le plan de la santé, 215 femmes enceintes ont été recensées. Quelque 36 parmi elles sont en phase d'accouchement. Habitant dans zones enclavées, elles ont été transportées dès vendredi vers les hôpitaux de la région pour prévenir tout risque, selon la même source.

De même, les services techniques vont mobiliser entre autres 11 camions de déneigement, installer de nouvelles barrières interdisant la circulation routière et gérer le trafic routier sur 500 kilomètres enneigés. Le tout, sous la direction de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale.

En ce qui concerne, l'enseignement, la province a décidé de distribuer quelque 82 tonnes de bois pour 42 établissements scolaires. Elle a aussi assurée l'approvisionnement des cantines et des internats et distribué des vivres et denrées aux zones enclavées.

La même source, qui a mis l'accent sur l'appel lancé par le gouverneur à tous les services, acteurs, élus et ONG leur demandant la mise en place d'un dispositif de prévention et d'intervention rapide, a averti toutefois que «tout manquement au devoir envers les citoyens sera sanctionné».