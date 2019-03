© Copyright : DR

Kiosque360. Le coup de gueule de Najat Khairallah a fait le tour de la Toile. L’artiste a imploré ses fans à boycotter un film dans lequel elle a joué. Une première.

Généralement, les acteurs font la promotion des films dans lesquels ils jouent pour inciter le public à venir en masse dans les salles de cinéma. Mais Najat Khairallah a fait tout le contraire.

Le quotidien arabophone Al Akhbar nous apprend, dans son édition de ce vendredi 29 mars, que l’actrice marocaine a adressé un message à ses fans sur le réseau social Instagram leur demandant de boycotter un de ses longs métrages, projeté ce jeudi dans l’une des salles de cinéma de Casablanca.

“J’ai été victime d’injustice. J’implore le public marocain qui a toujours encouragé la créativité marocaine et respecte les vrais artistes de boycotter le film”.

L’interprète justifie cette demande par un préjudice moral et matériel dont elle a été victime, ainsi que ses confrères, durant et après le tournage. “Personnellement, j’ai marché sur ma dignité en tant qu’artiste et être humain, et je n’ai jamais reçu de réponse à mes demandes officielles, ni de soutien de la part du centre cinématographique marocain (CCM)”, ajoute Khairallah.

Cette dernière se dit stupéfaite de voir le film autorisé à être projeté: “Malgré toutes les violations de l’employeur, le film sera projeté ce jeudi 28 mars à Casablanca. Cela met en cause la dignité et le droit de l’artiste marocain”.

Elle a également adressé un message clair à ses confrères. “Concernant mes collègues. Vous n’avez nullement besoin de mes supplications pour réagir et montrer votre solidarité. Ma cause est aussi la vôtre, celle des artistes honnêtes”, a-t-elle conclu.