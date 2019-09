© Copyright : DR

La comédienne Najat El Ouafi n'est plus poursuivie pour adultère. Le parquet de Casablanca vient de l'annoncer, selon un communiqué, de son avocat, diffusé ce vendredi 20 septembre. L'actrice est par ailleurs toujours poursuivie pour "incitation à la débauche".

Nouveau rebondissement dans le scandale d'"adultère", dont est accusée l'actrice Najat El Ouafi par son mari.

Voici trois mois, on s'en souvient, cette affaire avait éclaté aprés la plainte déposée par son propre époux, avec lequel elle réside à Boston, dans l'Est des Etats-Unis. Alors que l'actrice se trouvait en compagnie du réalisateur Said Khallaf dans un appartement à Casablanca, la police les a mis en état d'arrestation suite à la plainte en question.

L'actrice et le réalisateur avaient alors affrmé aux enquêteurs que cette rencontre n'était que professionnelle, dans le but de préparer un film où l'actrice devait également être assistante du réalisateur.

Aprés un procés au long cours, qui aura duré trois mois, le parquet a finalement décidé d'innocenter Najat El Ouafi, en rejettant le principal chef d'accusation qui pesait contre elle, à savoir le fait qu'elle se soit rendue coupable d'"adultère".

Toutefois, le tribunal n'a toujours pas tranché à propos d'une autre accusation à laquelle l'actrice doit faire face, celle d'"incitation à la débauche" dont l'accuse également son époux.

Najat El Ouafi a quant à elle réagi en portant plainte à son tour contre son mari, qu'elle accuse de diffamation.

Les plaintes de ces deux époux seront examinées lors d'une prochaine audience, prévue le 28 octobre 2019.