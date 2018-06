© Copyright : DR

Une première: les services de la préfecture de police de Kénitra dispensent à partir du lundi 11 juin une formation au profit des chauffeurs et contrôleurs des autobus. Objectif: inculquer l’esprit de citoyenneté.

L’initiative est à marquer d’une pierre blanche. La préfecture de police de Kénitra, en coordination avec la société délégatrice du secteur du transport public, a lancé une formation au profit des chauffeurs et contrôleurs des autobus.

Cette initiative intervient suite à l’accroissement des échauffourées entre les clients et les contrôleurs sur les moyens de transport public. Elle tend à améliorer le rendement des chauffeurs et contrôleurs des autobus et à hisser leur sens de la citoyenneté fin d’éviter les malentendus avec les clients qui, parfois, dégénèrent en rixes.

Les usages du transport public sont également concernés par une campagne de sensibilisation lancée en parallèle.

Cette initiative confirme l’ouverture de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) sur les services publics et les citoyens dans le but d’inculquer l’esprit de citoyenneté et d’associer tout le monde au maintien de l’ordre.

L’initiative de la DGSN à Kénitra avait été entamée en 2013 à Fès.